2019/05/21 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مكتب الشهيد الصدر الى الخروج بتظاهرات "سلمية حاشدة" مساء يوم الجمعة المقبل في جميع المحافظات باستثناء محافظة النجف، "دعما لأمن العراق وتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة".

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الصدر يدعو الى تظاهرات حاشدة مساء الجمعة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الصدر يدعو الى تظاهرات حاشدة مساء الجمعة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).