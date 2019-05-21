السومرية نيوز تنشر نص تعديل قانون المجمع العلمي

2019/05/21 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر وكالة السومرية نيوز، نص تعديل قانون المجمع العلمي الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم.

وادناه نص تعديل قانون المجمع العلمي:

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