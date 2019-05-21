2019/05/21 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. مقترح نيابي لمناقلة 30 مليار دينار الى التموينية بدلا من شراء كاميرات بالديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/21 | 15:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مقترح نيابي لمناقلة 30 مليار دينار الى التموينية بدلا من شراء كاميرات بالديوانية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مقترح نيابي لمناقلة 30 مليار دينار الى التموينية بدلا من شراء كاميرات بالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).