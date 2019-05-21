نشطاء يتفاعلون مع منشور

2019/05/21 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على موقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك" مع منشور "بغداد بوست"، "برأيك..ماذا تستفيد الجهات التي تقف وراء #حرق_المحاصيل الزراعية؟!".

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