جامعة وارث الانبياء تعلن عن فتح باب التعيين

2019/05/21 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت جامعة وارث الانبياء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة عن حاجتها الى اعضاء هيئة تدريس من حملة شهادة الدكتوراه في الاختصاصات العلمية والانسانية.

واكدت رئاسة الجامعة الى ان التقديم يكون من خلال مراجعة قسم الموارد البشرية في الجامعة واثناء الدوام الرسمي، مبينة ان بإمكان اي شخص الاستفسار من خلال الاتصال بالرقم (07700174877).

ولفتت الى ان الجامعة بحاجة الى الاختصاصات المدرجة ادناه:

1.



دكتوراه علوم حاسبات

2.



دكتوراه هندسة حاسوب

3. دكتوراه علوم كيمياء

4.



دكتوراه علوم حياة

5. دكتوراه فسلجة

6.



دكتوراه تمريض

7.



دكتوراه محاسبة

8. دكتوراه ادارة اعمال

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