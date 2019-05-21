2019/05/21 | 15:19

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الأمن التركي يوقف 10 أجانب للاشتباه في انتمائهم لداعش

أوقفت قوات الأمن التركية اليوم الثلاثاء عشرة أجانب للاشتباه في

صلتهم بتنظيم “داعش”، وذلك في ولاية قيصري وسط البلاد.و ذكرت مصادر أمنية القول إن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية

أمن قيصري شنّت حملات مداهمة متزامنة في عدة أماكن بالمدينة، بهدف

توقيف مشتبهين بالانتماء للتنظيم.وأوقف الأمن خلال العمليات عشرة مشتبهين، جميعهم من الأجانب، وأحالتهم

إلى مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

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