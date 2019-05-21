واع/مجلس كربلاء يفشل باقالة الطريحي

2019/05/21 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/كربلاء/م.ا

أفاد مصدر محلي في كربلاء،اليوم الثلاثاء، بأن مجلس المحافظة فشل باقالة المحافظ عقيل الطريحي.

وذكر المصدر لمراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، ان "مجلس محافظة كربلاء عقد اليوم، جلسة بحضور 25 عضوا وتضمن جدول اعمالها اقالة المحافظ عقيل الطريحي".

واضاف المصدر ان "المجلس فشل باقالة الطريحي بعد انسحاب عدد من الاعضاء لاسباب غير معروفة".

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