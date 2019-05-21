التيار الصدري يدعو لتظاهرات حاشدة الجمعة

2019/05/21 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

دعا مسؤول مكاتب الشهيد الصدر في بغداد وشمال العراق، إبراهيم الجابري، الثلاثاء (21 أيار 2019)، الى الخروج بتظاهرات حاشدة يوم الجمعة المقبلة.

وقال الجابري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "دعما لأمن العراق وسلمه، وابعادا له عن الصراعات الإقليمية والدولية، ولتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة في المنطقة، والتي يجب ان لا يكون العراق فيها طرفا، ولدفع الحكومة بل الجميع بهذا الاتجاه؛ حفظا لمصلحة العراق وشعبه ومستقبله، في مرحلة حرجة، وصراعات واطماع دولية تهدد كيان الوطن ووجوده، اننأ ندعو ابناء شعبنا العراقي للخروج بتظاهرة سلمية حاشدة يوم الجمعة 24 آيار، الساعة: 9 مساء، وكل في محافظته".

وأشار الى أن "هذه التظاهرات يستثنى منها أهالي محافظة النجف".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد حذر الاثنين (20 ايار 2019)، من ان الحرب بين ايران وامريكا ستكون نهاية للعراق، مؤكداً ان أي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدواً للشعب العراقي.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه في تويتر، "لست مع الحرب بين ايران وامريكا، ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الايراني الأمريكي".

وأضاف، "نحن بحاجة الى وقفة جادة مع كبار القوم لابعاد العراق عن تلكم الحرب الضروس التي ستاكل الاخضر واليابس فتجعله ركاماً".

وتابع الصدر، "نحن بحاجة الى أن يرفع الشعب العراقي صوته مندداً بالحرب وبزج العراق بالحرب، فان لم يقف العراق وقفة واحدة وجادة فستكون تلك الحرب نهاية العراق فيما لو دارت رحاها ..



ولقد اعذر من انذر".

وذكر الصدر، "فيا هذا ..



لا تؤجج حرباً ستكون انت حطبها فكلا الطرفين غير مؤهل لدخول الحرب بل ولا يريدها ..



ولا العراق ولا شعبه يحمل حرباً اخرى ..



فنحن بحاجة الى السلام والاعمار".

وأكد زعيم التيار الصدري، أن "أي طرف يزج العراق بالحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدواً للشعب العراقي".

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