واشنطن بوست: امريكا ستقصف البنى التحتية الإيرانية في حالة واحدة

2019/05/21 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية مقالاً حول الحرب الأميركية مع إيران، والتي حذّر من خطورتها وحجمها الكاتب ماكس بوت، وهو باحث بارز في مجلس العلاقات الخارجية ومؤلف كتاب “جيوش غير مرئية: ملحمة التاريخ من حرب العصابات في العصور القديمة إلى يومنا هذا”.وأشار الكاتب إلى أنّه “في الوقت الذي تبرز فيه أجواء

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