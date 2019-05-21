رئيس الوزراء: سنبحث في الكويت التعاون والعمل المشترك لتخفيف التوتر في المنطقة

2019/05/21 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، سنبحث في الكويت التعاون والعمل المشترك لتخفيف التوتر في المنطقة.

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