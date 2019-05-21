مكافحة الإرهاب يكذب ادعاءات اميركية بشأن الاستهداف الأخير للمنطقة الخضراء

2019/05/21 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى جهاز مكافحة الارهاب، الثلاثاء، تصريحا نسب اليها ونشر على صحيفة اميركية بشأن الاستهداف الأخير للمنطقة الخضراء، مشيرا الى ان بياناته الرسمية يتم إعلانها من خلال المتحدث الرسمي باسم الجهاز.وقال الجهاز في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، ان "التصريحات التي نسبت للجهاز من صحيفة الديلي بيست Daily Beast Newspaper والمنشورة في موقع صحيفة الواشنطن تايمز The Washington Times حول تصريح نسب الى مسؤوليين كبار في جهاز مكافحة الإرهاب حسب ما ادعت الصحيفة في موقعها الالكتروني بما يخص حادثة استهداف المنطقة الخضراء مساء يوم الأحد الماضي عارية عن الصحة".واضاف الجهاز ان "البيانات الرسمية الخاصة بالجهاز يتم إعلانها من خلال المتحدث الرسمي باسم الجهاز والصفحة الرسمية الموثقة للجهاز في منصتي الفيس بوك وتويتر حصرا"، مشيرا الى انه لا يتحمل مسؤولية أي خبر من غير المصادر المشار اليها في أعلاه".

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