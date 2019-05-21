2019/05/21 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القائم باعمال السفارة الاميركية جودي هود، الثلاثاء، التزام بلاده تجاه العراق، فيما اشار الى ان الولايات المتحدة تحظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي دولة.وقالت السفارة الاميركية ببغداد في بيان نشر على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وتابعته وكالة نون الخبرية، ان "القائم بأعمال السفارة الامريكية في بغداد جوي هود التقى اليوم بمستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض"، مبينة ان "هود شدد على التزام الولايات المتحدة تجاه العراق باعتباره أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين للولايات المتحدة في المنطقة".واكد هود خلال البيان "على أهمية وجود حكومة عراقية قوية ومستقرة وذات سيادة"، مشيرا الى ان "الولايات المتحدة واثقة تماماً من تصميم قوات الأمن العراقية على حماية الشعب العراقي".

وتابع ان "الولايات المتحدة ستواصل شراكتها مع قوات الأمن العراقية وذلك من خلال تقديم المشورة والتدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية في جهودها للقضاء على داعش لكونه يشكل تهديداً للعراق وكذلك مواصلة العمل المشترك والحرص على التواصل بين جميع مكونات قوات الأمن العراقية"، لافتا الى "التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي، بما في ذلك حظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي دولة اخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تؤكد التزامها بحظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي دولة) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تؤكد التزامها بحظر استخدام الأراضي العراقية لمهاجمة أي دولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).