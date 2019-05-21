2019/05/21 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم الصيدلة في دائرة صحة النجف عن وصول كميات جيدة من أدوية مرض الثلاسيميا بعد تسلمها من الشركة العامة لتجارة الادوية كيماديا .وقال مدير قسم الصيدلة الصيدلاني حامد العلياوي في تصريح صحفي ” تمكنّا من توفير حصة من علاج مرض الثلاسيميا بلغت 11 الف انبولة علاج تكفي لمدة كافية كما ان هناك حصة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف تعلن توفر أدوية الثلاسيميا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف تعلن توفر أدوية الثلاسيميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).