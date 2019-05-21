القضاء: أحكام مختلفة بالسجن بحق متاجرين بالمخدرات في البصرة

2019/05/21 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الثلاثاء، ان محكمة جنايات القرنة أصدرت أحكاما مختلفة بالسجن مع غرامات مالية قدرها عشرة ملايين دينار عراقي بحق خمسة متاجرين بالمخدرات.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان، إن "محكمة جنايات القرنة قضت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة نوع راتنج الكنابس (الحشيشة) بقصد المتاجرة بها في قضاء القرنة ناحية الثغر منطقة الجوابر".

واضاف، أن "المحكمة نظرت قضية مدان ثان وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات عن جريمة تعاطي وبيع المواد المخدرة نوع المثيل امفيتامين (الكرستال) في قضاء المدينة الشويج".

وأشار البيان إلى، أن "المحكمة نفسها نظرت قضية مدانين ثلاثة اخرين وحكمت بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر واحد على كل واحد منهم عن جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد المتاجرة بها في قضاء المدينة ناحية الهوير وقضاء القرنة".

وبين، أن "الاحكام بحق المدانين صدرت وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".



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