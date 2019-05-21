تحذير روسي للإرهابيين الذين عادوا إلى سوريا

2019/05/21 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر جهاز الامن الفدرالي الروسي، اليوم الثلاثاء، الارهابيين الذين عادوا الى سوريا من تجنيد ذويهم لشن هجمات.وقال مدير الجهاز ألكسندر بورتنيكوف، أن "الإرهابيين الدوليين ينوون استخدام أرامل وزوجات وأطفال المسلحين لشن هجمات"، مؤكداً على "ضرورة القيام بأعمال مراقبة دقيقة لهذه الفئة، لتحديد الانتحاريين المحتملين والأشخاص الذين يقومون بالدعاية الإيدولوجية لتنظيم داعش".

وقال بورتنيكوف في كلمة ألقاها خلال جلسة مجلس رؤساء أجهزة الأمن، "ان المنظمات الإرهابية الدولية تنوي إستخدام أرامل وزوجات وأطفال المسلحين الذين عادوا بشكل جماعي إلى أوطنهم، لأغراضهم الإرهابية".انتهى/س

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