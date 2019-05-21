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وزير التخطيط: تنفيذ تعداد السكان في تشرين الأول 2020


وزير التخطيط: تنفيذ تعداد السكان في تشرين الأول 2020
2019/05/21 | 16:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وزير التخطيط: تنفيذ تعداد السكان في تشرين الأول 2020

تأریخ التحریر: : 2019/5/21 16:00

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