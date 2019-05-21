2019/05/21 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. طلب وزاري لعبد المهدي بتخصيص 100 ألف دينار “عيدية” لعوائل الرعاية الاجتماعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/21 | 16:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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