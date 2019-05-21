الرئيس روحاني يفتتح 27 مشروعا انمائيا في محافظة آذربيجان الغربية

2019/05/21 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الجمهورية حسن روحاني یرافقه عدد من الوزراء اليوم الثلاثاء الی محافظة آذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران لافتتاح 27 مشروعا انمائيا عبر الفيديو

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