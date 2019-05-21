البرلمان يُطالب الحكومة بحصر إضرار حرائق الحقول والبدء بتعويض المتضررين

2019/05/21 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية بحصر إضرار حرائق الحقول والبدء بتعويض المتضررين من المزارعين التي احترقت

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