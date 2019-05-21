"الصدر" يدعو لــ تظاهرات حاشدة .. بـ جميع المحافظات دون النجف ..

2019/05/21 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

دعا التيار الصدري، الى تظاهرة حاشدة مساء الجمعة المقبلة .

وجاء في بيان اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق "دعما لأمن العراق وسلمه، وابعادا له عن الصراعات الإقليمية والدولية، ولتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة في المنطقة، والتي يجب ان لا يكون العراق فيها طرفا، ولدفع...

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