2019/05/21 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب وزاري بتخصيص 100 ألف دينار “عيدية” لعوائل الرعاية الاجتماعية (وثيقة)

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طلب وزاري بتخصيص 100 ألف دينار “عيدية” لعوائل الرعاية الاجتماعية (وثيقة) وكالة خطوة برس.

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