النفط يواصل الارتفاع رغم انحسار مخاوف الحرب التجارية بين امريكا والصين

2019/05/21 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تحولت أسعار النفط العالمية للارتفاع بالسوق العالمية، الثلاثاء، بعد هبوطها في وقت سابق من التعاملات، ليواصل الخام الأمريكية صعوده لليوم الثاني على التوالي، يدعم هذا انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.وبحلول الساعة 12:06بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى 63.40$ للبرميل من مستوى […]

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