عدي عواد يطالب وزير الكهرباء بفسح عقود مولدات الديزل stx

2019/05/21 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد، اليوم الثلاثاء، وزير الكهرباء بفسح عقود "الفساد" السابقة ومنها عقد مولدات الديزل stx "المتلكئة".​

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