إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث سير في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد

2019/05/21 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، إصابة ثلاثة أشخاص نتيجة حادث سير في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.

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