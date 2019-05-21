استقرار أسعار صرف الدولار أمام الدينار ببورصة الكفاح والأسواق المحلية

2019/05/21 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، أمام الدينار العراقي في بورصة الكفاح والأسواق المحلية ببغداد.​

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