العراق يعتزم ارسال وفود إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر

2019/05/21 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، أن بغداد سترسل وفوداً إلى طهران وواشنطن، من أجل انهاء التوتر بين الطرفين، فيما كشف عن قيام العراق باتصالات عالية المستوى لتسوية الأزمة.وقال عبدالمهدي، في مؤتمره الاسبوعي، وحضرته “عين العراق نيوز”، إن “بغداد، سترسل وفوداً إلى طهران وواشنطن من أجل انهاء التوتر بين الطرفين”،

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