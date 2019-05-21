2019/05/21 | 16:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سالم سمسم مهدي… واضح تماماً أن الذين عاصروا الأحداث المهمة والساخنة في حياة العرب يدركون حجم التنازلات التي قُدمت من قبل الأنظمة العربية المهلهلة منذ منتصف القرن الماضي وتحديداً منذ نكبة فلسطين وحتى يومنا هذا حيث بلغ الانحدار أسوأ مراحله … ومع أننا عشنا بعضاً من تلك الأحداث التي تُعد بمثابة هزائم متواصلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تحتاج صفقة القرن الى حرب مدمرة ؟؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تحتاج صفقة القرن الى حرب مدمرة ؟؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).