2019/05/21 | 16:21

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مجلس الوزراء يصرف 100 الف دينار عيدية لكل أسرة تحت خط الفقر

خصص مجلس الوزراء مبلغ مالي كـ"عيدية" بمناسبة حلول عيد الفطر لكل

أسرة تحت خط الفقر في العراق.

وذكر بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية "بناءً على مقترح وزير

العمل باسم عبد الزمان قرر مجلس الوزراء منح عيدية ١٠٠ الف دينار

لكل أسرة تحت خط الفقر للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية

كافة".

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