2019/05/21 | 16:21

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وزارة الدفاع الایرانیة تصدر بيانا حول تعزيز القدرات الدفاعية

اصدرت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية بيانا اعتبرت فيه

أن استثمار العناصر الثلاثة؛ الجودة والنفقات والزمن، من شانه تعزيز

القدرات الدفاعية حفاظا على المصالح الوطنية للبلاد.وجاء في جانب من هذا البيان الصادر لمناسبة اليوم الوطني للاستثمار

وترشيد الاستهلاك، ان الاستثمار المفيد والفاعل والمؤثر للامكانيات

والطاقات والمصادر، يعد احد الاستراتيجيات المهمة لوزارة الدفاع

واسناد القوات المسلحة.واضاف انه: في الظروف الراهنة وفي العام الذي اطلق عليه اسم عام

"ازدهار الانتاج" من قبل قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) ينبغي

الاهتمام جديا بهذا الامر اكثر من اي وقت مضى من قبل المدراء

والعاملين في وزارة الدفاع.واعتبر البيان ديمومة وتركيز كل منظمة بانه رهن بالعناصر الثلاثة وهي

الجودة والنفقات والزمن، واضاف، ان: هذه العناصر تشكل في الحقيقة

مثلثا استراتيجيا يمكن ان نطلق عليها صفة ادوات عملانية للاستثمار وان

استثمار هذه العناصر من شانه ان يعزز القدرة الدفاعية للحفاظ على

المصالح الوطنية.واضاف البيان ان: استثمار الكوادر البشرية الفاعلة والمتخصصة يعد

الركن الاساس للاستثمار في وزارة الدفاع وان الالتزام الكامل بالقيم

الدينية والشعور بالمسؤولية ياتي في مقدمة انشطة العاملين

بالوزارة.واكد البيان على بذل الجهود المستمرة لتحسين ظروف الاستثمار بصورة

مستمرة في جميع مجالات الابحاث والانتاج والخدمات.

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