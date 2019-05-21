ما مصير تصدير النفط العراقي أذا اندلعت الحرب بين واشنطن وطهران؟

2019/05/21 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بينت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، أن وقوع الحرب بين إيران وأمريكا وإغلاق الممر البحري في الخليج سيتسبب بتدهور 35% من الاقتصاد العالمي، فيما أكدت أن العراق لا يمتلك بدائل كافية غير البحرية لتصدير نفطه الى الخارج.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر في تصريح لـ/ المعلومة/، إن “اندلاع الحرب بين طهران وواشنطن ستؤثر […]

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