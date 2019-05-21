البرلمان يُنهي مناقشة مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم 45

2019/05/21 | 16:21

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اتهم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء (21) جهات ايرانية واسرائيلية وامريكية متفردة بمحاولة تصعيد الازمة بين طهران وواشنطن.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إنه "نتجه الى دفع التهدئة بين واشنطن وطهران

بغداد اليوم _ بغداد

حصلت (بغداد اليوم) على وثيقة تظهر موافقة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، على توزيع 100 ألف على المشمولين بالحماية الاجتماعية في العيد.

وبحسب الوثيقة، تقدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، بطلب إلى مكتب رئيس الوزرا

بغداد اليوم- بغداد

تأكيداً لما نشرته (بغداد اليوم) في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (21 ايار 2019)، كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عن عزم حكومته ارسال وفود إلى طهران وواشنطن لانهاء التوتر بين الطرفين.

وقال عبد المهدي في مؤتمره الاسبوعي، وح

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