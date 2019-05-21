عبدالمهدي: مسؤولينا هي الدفاع عن العراق وشعبه لتأمينه خطر الحرب

2019/05/21 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ان من مسؤوليتنا هي الدفاع عن العراق وشعبه لتأمينه خطر الحرب.

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