نائب ينتقد اهمال الحكومة بحالة دخيلة على سامراء تتسبب بحوادث يومية

2019/05/21 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ انتقد النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى السامرائي انتشار حالة دخيلة على سامراء تتسبب بحوادث يومية.وغرد السامرائي ان “رعاة المواشي قدموا الى محافظة صلاح الدين من خارجها واستقروا قرب سامراء، ويتسبب استهتارهم بحادث او اكثر كل يوم، بينما تواجه الدولة ذلك بــ”لامبلاة” بحياة أبناء المحافظة وتعجز مؤسساتها وأجهزتها الأمنية عن وضع […]

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