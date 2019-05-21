2019/05/21 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يدعو اقليم كوردستان وتركيا للعمل على توفير بدائل لتصدير النفط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/21 | 16:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يدعو اقليم كوردستان وتركيا للعمل على توفير بدائل لتصدير النفط) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يدعو اقليم كوردستان وتركيا للعمل على توفير بدائل لتصدير النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).