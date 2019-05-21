الجيش الامريكي هو موجود بالخليج

2019/05/21 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نعيم الهاشمي الخفاجي… لم يكن الامر مفاجئا ان تعلن دول الخليج في اعادة الانتشار اي للسماح بوجود الجيش الامريكي داخل دول الخليج، مقر الاسطول البحري السادس الامريكي موجود بالمنامة بالبحرين، قاعدة العيديد والسلية تمثل نصف اراضي قطر هي للجيش الامريكي، الوجود الامريكي في عمان والامارات والسعودية واضح وقواعدهم الجوية مليئة بالضباط والجنود الامريكان، […]

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