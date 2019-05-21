مجلس المثنى يصوت على وفاء الخالدي رئيسا للجنة الاستثمار

2019/05/21 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..صوت مجلس محافظة المثنى، الثلاثاء، على انتخاب وفاء الخالدي رئيسا للجنة الاستثمار والتريث بعقد إحالة “المقالع” إلى شركة من خارج المحافظة.وقال عضو المجلس عمار الغريب لـ/ المعلومة /، ان “مجلس المحافظة عقد جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من المواضيع والقوانين المدرجة على جدول الاعمال”.وأضاف ان “الجلسة شهدت التصويت على وفاء الخالدي رئيسا للجنة […]

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