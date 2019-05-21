الحداد يستقبل وفدا من رئاسة الإتحاد العربي للإعلام الألكتروني

2019/05/21 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم الثلاثاء، مع وفد من رئاسة الإتحاد العربي للإعلام الألكتروني والوسائل الكفيلة بنقل وتوثيق الاخبار والمعلومات عبر وسائل الاتصال بمهنية ومصداقية.

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