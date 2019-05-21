عبد المهدي: سنبعث وفدا الى طهران وواشنطن لأنهاء التوتر بين الطرفين

2019/05/21 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي حضرته "الغدير"، ان" العراق يقوم باتصالات عالية المستوى ورؤيته قريبة جدا من الرؤية الاوروبية لتسوية الأزمة في المنطقة ".وأضاف عبد المهدي، ان" المسؤولين الاميركيين والايرانيين اكدوا لنا عدم رغبتهم في خوض الحرب".

واوضح، أن" العراق في مرحلة نقل الرسائل بين واشنطن وطهران ونحاول نزع فتيل الأزمة بين الجانبين".

واشار الى أن "مسؤوليتنا الدفاع عن العراق وشعبه لتأمينه خطر الحرب".انتهى..م.ر

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