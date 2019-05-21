2019/05/21 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء منح عيدية ١٠٠الف دينار لكل أسرة تحت خط الفقر للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية كافة.وذكرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” انه بناء على مقترح وزير العمل باسم عبد الزمان، فان مجلس الوزراء قرر منح عيدية ١٠٠الف دينار لكل أسرة تحت خط الفقر للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية كافة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يمنح عيدية لكل أسرة تحت خط الفقر للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يمنح عيدية لكل أسرة تحت خط الفقر للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).