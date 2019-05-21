التعليم العالي تعد باعتماد اليات تحسن الاداء العلمي

2019/05/21 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ وعدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، باعتماد اليات تحسن من الاداء العلمي.وذكرت الوزارة في بيان “وزير التعليم قصي السهيل الذي يترأس حاليا جامعة بغداد بالوكالة ناقش مع اعضاء مجلس الكلية السبل الكفيلة بتطوير الكلية وتحسين مجمل أدائها الأكاديمي.واضاف ان “الاجتماع استمع الى المشاكل والمعوقات التي تكتنف الواقع التدريسي في […]

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