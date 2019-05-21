لأول مرة .. ألانبار تسوق أكثر من 36 ألف طن من الحنطة

2019/05/21 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار، فرحان محمد الدليمي، الثلاثاء، تسويق أكثر من 36 ألف طن من محصول الحنطة، للمرة الاولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.وقال الدليمي لـ /المعلومة /، إن “مزارعي محافظة الانبار سوقوا 36500 الف طن من محصول الحنطة، للمرة الاولى منذ اعلان التحرير وعودة المزارعين الى ممارسة […]

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