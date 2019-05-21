2019/05/21 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء.



الحكومة العراقية، بالكشف عن الجهات التي تقف استهداف امن العراق والامن الغذائي.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكعبي عقد اجتماعا موسعا مع صالح الحسني وزير الزراعة، للوقوف على تداعيات الحرائق الاخيرة التي لحقت بحقول القمح في اربعة محافظات عراقية”.





ودعا الكعبي، خلال الاجتماع الذي حضره اعضاء لجنة الزراعة والاهوار والامن والدفاع ونواب المحافظات المتضررة من الحرائق ونقيب المهندسين الزراعيين واعضاء النقابة ومسؤولي وزارة الزراعة التنفيذيين، الى “طرح الموضوع خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء والمقرر عقده اليوم الثلاثاء ، والبدء بعملية حصر الاضرار والتعويض على ان يتم الانتهاء من التحقيقات وكافة الامور خلال فترة شهر واحد”.





وشدد على “الكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الجريمة التي تستهدف امن العراق والامن الغذائي وامن وقوت المواطن العراقي”.





من جهته، أوضح وزير الزراعة، ان “اخر احصائية مؤكدة بينت ان مساحة الاراضي المتضررة من الحرائق بلغت 1185 دونم وتتوزع على اربعة محافظات ديالى وصلاح الدين والموصل وكركوك، فيما تبلغ المساحة المزروعة بالقمح اكثر من 1,250 مليون دونم، وهناك اضرار بمعدات الري وغيرها”.





وأشار الى “تشكيل خلية ازمة ومفاتحة الاجهزة الامنية للتحقيق والتنسيق بين كافة الجهات لحصر الاضرار ومنع انتشار الحرائق وملاحقة المتسببين”.





وذكر البيان، انه “جرى خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور بينها تظاهرات اصحاب مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية ، والاقراض الزراعي ، ومشكلة تراجع اعداد حيوانات الجاموس في العراق ، وقانون نقابة المهندسين ، وقانون التفرغ الزراعي”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

29

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يطالب الحكومة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء استهداف الأمن الغذائي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يطالب الحكومة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء استهداف الأمن الغذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).