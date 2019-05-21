عبد المهدي: العراق في وسط العاصفة بالازمة القائمة

2019/05/21 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

كشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، اليوم الثلاثاء ، عن نية الحكومة العراقية ارسال وفودا الى طهران وواشنطن لانهاء التوتر بين الطرفين .

وذكر عبد المهدي في المؤتمر الصحفي الاسبوعي وتابعته “الاتجاه برس” ، ” وضعنا بدائل استراتيجية في حال إغلاق مضيق هرمز”، مبينا “سنرسل وفودا الى طهران و واشنطن لانهاء التوتر بين الطرفين” .

واضاف “سأزور الكويت غدا لمناقشة التصعيد في المنطقة وعدد من المواضيع التي تهم البلدين” ، منوها “القيام باتصالات عالية المستوى مع الجانب الاوروبي بشان الازمة بين ايران واميركا ” ، لافتا الى ان “الرؤية العراقية قريبة من الرؤية الاوروبية بهذا الشان وتذهب باتجاه التهدئة “.

واوضح انه “لايوجد نأي بالنفس عن الازمة القائمة لان العراق في وسط العاصفة” ، مشيرا الى انه “لايوجد طرف داخل في العملية السياسية يريد تاجيج الموقف بين طهران و واشنطن” مبينا ” توجد اطراف معارضة عراقية وايرانية من مصلحتها التاجيج” .

ولفت عبد المهدي الى انه “لسنا في وساطة بين طهران وواشنطن ونحاول سحب فتيل الازمة”.

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