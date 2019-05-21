البرلمان يناقش تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠

2019/05/21 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس النواب برئاسة النائب الثاني بشير حداد، الفقرة رابعاً من جدول أعمال الجلسة، تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (٤٥) لسنة ١٩٨٠.

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