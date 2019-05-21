​ ارتفاع جنوني في أسعار العقارات بطهران والسبب ..

2019/05/21 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقارير إيرانية عن ارتفاع أسعار السكن والإيجار بنسبة 40% خلال عام، في ظل التواترات الامريكية الايرانية، وتشديد واشنطن العقوبات على طهران.

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