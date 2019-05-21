غرق خمسة منازل في ناحية النشوة بالبصرة

2019/05/21 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت خمسة منازل الى الغرق في ناحية النشوة التابعة لقضاء شط العرب في البصرة ، بسبب ارتفاع مناسيب المياه .

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