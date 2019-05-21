2019/05/21 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المنبئ الجوي صادق عطية من موجة شديدة الحرارة في العراق الاسبوع المقبل.

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