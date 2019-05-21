برشلونة يعتزم التعاقد مع منافس لسواريز

2019/05/21 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو المقربة من برشلونة أن ادارة جوزيب ماريا بارتوميو لن تكتفي فقط بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان في خط المقدمة للمدرب آرنيستو فالفيردي.

برشلونة ينوي حسم وصول غريزمان للفريق في الأول من يوليو المقبل عقب تحويل قيمة كسر العقد من 200 إلى 120 مليون يورو.

وينوي فالفيردي الاعتماد على غريزمان في أكثر من مركز وليس فقط في مركز 9 حيث يمكنه اللعب كجناح أيمن وأيسر ومهاجم وهمي.

وطلب فالفيردي من إدارة برشلونة التعاقد مع مهاجم آخر غير غريزمان من أجل منافسة لويس سواريز في مركز 9 المهاجم الصريح في الموسم المقبل.

ولم يبدأ برشلونة تحركاته للتعاقد مع مهاجم جديد في الوقت الحالي حيث يركز النادي أولا على حسم وصول الثنائي انطوان غريزمان وماتياس دي ليخت ومن ثم سوف يتحرك النادي من أجل ضم مهاجم جديد.

برشلونة سبق له الارتباط بضم لوكا يوفيتش من صفوف اينتراخت فرانكفورت ونيكولاس بيبي لاعب نادي ليل الفرنسي وماكسي غوميز لاعب سيلتا فيغو.

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