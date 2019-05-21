ثائر احمد: لا تهاون أمام البحري وهدفنا النقاط الثلاث

2019/05/21 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد مدرب كرة الطلبة ثائر أحمد على ضرورة خطف النقاط الثلاث في مباراة الغد أمام البحري في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري لتعويض النتائج السلبية التي تعرضها الفريق نتيجة الأخطاء التحكيمية تارة والأخطاء الفردية في بعض الأحيان.وقال احمد لوكالة وطن للانباء أن الفريق مطالب بالتعويض بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الكرخ بقرارات تحكيمية […]

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