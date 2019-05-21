نتائج صادمة.. استطلاع يكشف “التعصب الأميركي” تجاه الأرقام العربية

2019/05/21 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشف استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، نتائج وصفها كثيرون بأنها “صادمة”، تجاه تعليم الأرقام العربية في المدارس الأميركية، وفق ما ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الثلاثاء.فقد رأى معظم الأميركيين، الذين شملهم الاستطلاع وعددهم 3624 شخصا، أن الأرقام العربية (0، 1، 2، 3، 4، 5..)، يجب ألا تدرس في المدارس.وقال 56 في المائة […]

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